İsviçreli bakandan enerji krizine öneri: Yalnız duş almayın

Avrupa'da enerji krizine çözüm arayışı sürüyor.

Avrupa ülkeleri, hızla artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına karşı, belirli zamanlarda ışıkları kapatma, ısıları düşürme gibi çeşitli tasarruf önlemleri ile birlikte enerji fiyatlarını sınırlama, vergileri indirme ve yoksullara ödeme yapma gibi çeşitli önlemler hayata geçiriyor.

Buna yöneik ilginç bir açıklamada İsviçre Federal Çevre Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga'dan geldi.

''TEK BAŞINIZA DUŞ ALMAYIN''

İsviçreli Bakan, ''Tek başınıza duş almayın, su ve enerji tasarrufu yapın” dedi.

Sommaruga, yaklaşan enerji kıtlığına yönelik önlemler için bireyleri ve işletmeleri, kaynakları daha tasarruflu kullanmaya davet etti.

Avrupa doğalgaz piyasalarında fiyatlar 1 yıl öncesine kıyasla 10 kattan fazla artarak tarihi zirve yaptı. Gaz fiyatlarındaki artış elektrik fiyatlarını da hızla yukarı tırmandırdı. Avrupa ülkelerinde toptan elektrik piyasalarında da fiyatlar 1 yıl öncesine kıyasla zaman zaman 8 kat artış gösterdi.

Bununla beraber elektrik cihazlarının gereksiz yere kullanılmamasını, buzdolabı için ise çok düşük sıcaklıklardan kaçınılmasını önerdi.



Yapılan açıklamalarda ise en çok su tasarrufundan bahsedilirken duş kısmı dikkat çekti.



Enerji krizine karşı Bakan Sommaruga ''Birlikte duş almalıyız'' ifadelerini kullandı. Almanya’nın Baden- Württemberg eyalet Başkanı Winfried Kretschmann da geçen günlerde enerji tasarrufuyla ilgili ''Duş almayın, bezle silinin'' demişti.