İtalya Başbakanı Conte'nin koruması corona kurbanı

Ülkede 6 haftadır devam eden ve şu ana kadar 14 bin 681 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Covid-19 salgını nedeniyle kayıplar devam ediyor.



İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin yakın korumalığını yapan ve geçen ay ortasında Covid-19 teşhisi konulan 52 yaşındaki Giorgio Guastamacchia, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.



İki çocuk babası olan koruma memurunun tedavisi için görevden ayrılmadan önce Başbakan Conte ile yakın teması bulunmadığı ve Başbakan'ın seyahatlerine eşlik etmediği bilgisi paylaşıldı.



Eski başbakanlardan AB Komisyonu'nun Ekonomi İşlerinden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Giorgio Guastamacchia'yı örnek polis memuru olarak hatırlıyorum. Ailesinin ve çalışma arkadaşlarının acılarını paylaşıyorum" ifadesini kullandı.



Bir süredir Tor Vergata Kliniği'nde tedavi gören Guastamacchia'nın Covid-19 testinin mart ortasında pozitif çıkmasının ardından Başbakan Conte’ye de test yapılmış ve test negatif çıkmıştı.

