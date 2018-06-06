İtalya'da aşırı sağcı Lig ile sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi'nin (M5S) oluşturduğu, Giuseppe Conte başbakanlığındaki yeni hükümet, Cumhuriyet Senatosu'nda 171 üyenin desteğiyle güvenoyu aldı.



Başbakan Conte liderliğindeki Lig-M5S hükümeti, İtalyan parlamentosunun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu'nda oylandı.



Yeni hükümet, seçimle gelen 315 senatör ve ömür boyu 6 senatör olmak üzere 321 sandalyeli Senato'da bulduğu 171 "evet" oyuyla üst kanattan güvenoyu almak için barajı geçti. Senato'dan güvenoyu alabilmek için ise en az 145 oy gerekiyordu. Yeni hükümete 117 üye "hayır" oyu verdi, 25 üye de çekimser kaldı.



Conte hükümeti bugün de Temsilciler Meclisi'nde güven oyu arayacak.



HÜKÜMETİN YENİ HEDEFLERİ



İtalya Başbakanı Conte, Senato'ya hükümeti ve programı sunduğu sırada bir de konuşma yaptı.



Beş Yıldız Hareketi'ne yönelik "popülist" ve "sistem karşıtı" tanımlamalarına atıfta bulunan Conte, bunlar halkın ihtiyaçlarını dinlemek anlamına geliyorsa M5S'nin bu şekilde tanımlanabileceğini söyledi.



Cinsel şiddet ve vergi kaçakçılığı gibi suçlara verilen cezaların ağırlaştırılacağını belirten Conte, yolsuzlukla mücadelede de "gizli ajanlar" kullanacaklarını ifade etti.



"RUSYA'YA AÇILIMI SAVUNACAĞIZ"



Ülkesinin Rusya ile ilişkilerine de değinen Conte, şunları kaydetti:



"Ülkemizin Atlantik ittifakına olan aidiyetinin ve ABD ile özel müttefikliğinin altını çizmek istiyoruz. Aynı zamanda son yıllarda çeşitli jeopolitik krizlerdeki uluslararası rolünü sağlamlaştıran Rusya'ya yönelik bir açılımı da savunacağız. Sivil Rus halkına işkence gibi olanlardan başlayarak yaptırımların yeniden gözden geçirilmesini destekleyeceğiz.



Hükümetin göç konusundaki politikalarının "ırkçılık" tarafından yönlendirilemeyeceğini vurgulayan Conte, ırkçı olmadıklarını, asla da olmayacaklarını dile getirdi.



"Sahte bir dayanışma şemsiyesi altında devasa boyuta ulaşan göç işini durduracaklarını" anlatan Conte, etkili bir kimlik tespiti ve geri dönüş prosedürü uygulayacaklarını aktardı.



Conte, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Dublin Sözleşmesi’nin yeniden düzenlenmesini de güçlü şekilde talep edeceğini bildirdi.



Yeni hükümetin programında, İtalya'nın yüksek kamu borcu nedeniyle çok eleştirilen vergi oranının düşürülmesini öngören iki kademeli vergi uygulaması, vatandaşlara temel gelir ve AB bütçesinde esneklik ile "Fornero Kanunu" olarak da bilinen emeklilik yaşını 67'ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi, göçmenler ve Müslümanlara yönelik sert politikalar gibi tartışmalı konular bulunuyor.

