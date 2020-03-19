İtalya’da corona virüs dramı: Bir nesil öldü

Hazırlayan: Ahmet Bal

Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinde SARS benzeri yeni tip corona virüs tespit edildi. Üç ayın ardından virüs 176 ülke ve bölgeye yayıldı. Covid-19, 220 bin insana bulaşırken yaklaşık 9 bin insanın da ölümüne neden oldu.



Salgından en çok ülkelerin başında Çin’in ardından İtalya geliyor. 60 milyon nüfusuyla Avrupa Birliği ülkesi İtalya’da şu ana kadar 2 bin 900’den fazla insan corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Sadece son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 475 oldu. Çin’de corona virüs salgını kontrol altına alınırken İtalya’daki durum belirsizliğini koruyor.



CORONA VİRÜS NEDEN İTALYA'YI VURDU

Corona virüs salgının ülkedeki merkezi Lombardy ülkenin 20 bölgesinden biri ancak ülke nüfusunun altıda biri burada yaşıyor. Milan ve Bergamo gibi milyonlarca insanın yaşadığı şehirler de bu bölgede bulunuyor.



MEZARLIK YÖNETİCİSİ DRAMI ANLATTI



İngiltere’de yayın yapan The Guardian’a konuşan Bergamo’nun en büyük mezarlığının yöneticisi Antonio Ricciardi’nin açıklamaları hem bölgedeki hem ülkedeki dramı gözler önüne seriyor.



1,2 milyon nüfusuyla Lombardy’nin en büyük ikinci şehri Bergamo’da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 640. Ülkedeki yaklaşık dört bin ölümün üçte biri bu kentte gerçekleşti.



Ricciardi, 1 Mart tarihinden beri yönettiği mezarlıkta 600 kişinin gömüldüğünü aktarıyor. Ricciardi, “Normalde bir ayda 120 kişiyi gömüyorduk. İki hafta içerisinde bir nesil öldü. Daha öncehiç böyle bir şeye şahit olmamıştık, insanın ağlayası geliyor” dedi.

TABUT BULUNMUYOR

Bergamo’da defin işlemleri gerçekleştiren 80’den fazla şirket bulunduğu belirtiliyor. Salgın nedeniyle hepsine aşırı bir talep var.



Bulaşma riski nedeniyle insanlar cenazelerini gömemiyor bu durum yakınlarını kaybeden insanların psikolojilerini etkilemiş durumda.



Ayrıca hem hastanede hem defin işlemlerini gerçekleştiren birçok çalışanın da hasta olduğu belirtiliyor.



Gazeteye konuşan Bergamo’da yaşayan bir öğretmen, “Dün 88 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Birkaç gündür ateşi vardı ancak yoğunluktan dolayı ambulansı aramak mümkün değildi. Odasında tek başına öldü. Bir saat sonra ise ambulans geldi ancak artık yapacak bir şey yoktu. Tabut bulunamadığı için görevliler yaşlı adamı tabut bulunana kadar yatağında bıraktı ve yakınları içeri girmesin diye odayı kilitledi” sözleriyle imkan yetersizliğini özetliyor.



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"VEDA BİLE EDEMİYORUZ"



74 yaşındaki amcasını kaybeden Alessandro, “Normalde ölülerimizi giydiririz, onlar bir gece aile evinde kalır bunların hiçbiri mümkün değil. Onlara veda bile edemiyorsunuz insanı en çok yıkan da bu” şeklinde konuştu.



İtalya’da 9 Mart’ta ülke genelinde karantina uygulamasına geçildi. Ülkenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola De Micheli dün normalde 3 Nisan’da bitecek uygulamanın daha da uzatılabileceğini söyledi.



Enfekte ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Son bir haftanın verilerine göre ülkede salgın yavaşlama eğilimi göstermiyor.

CORONA VİRÜS İNSANLARI NE KADAR ENDİŞELENDİRİYOR?