İtalya'da otobüs üst geçitten düştü: 21 kişi öldü

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada büyük bir trajedi yaşandığını belirterek, ölenlerin çoğunun yabancı uyruklu olduğunu ve olay yerinde Ukrayna pasaportları bulduklarını aktardı.



Olayın ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da Venedik Belediye Başkanı Brugnaro'yu arayarak kazayla ilgili bilgi aldığı bildirildi.



Başbakan Giorgia Meloni de başsağlığı mesajı paylaşarak, "Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerle ve onların aileleriyle. Bu trajediyle ilgili gelişmeleri takip etmek üzere Belediye Başkanı Brugnaro ile Bakanımız Piantedosi ile yakın temas halindeyim." ifadelerini kullandı.