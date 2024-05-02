ABD'li yetkili: Rusya Kuzey Kore'ye BM emirlerini ihlal edecek düzeyde petrol gönderdi

ABD'li bir yetkili, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin emirlerini ihlal edecek düzeyde rafine petrol sevkiyatı yaptığını öne sürdü.



ABD'li yetkili, Washington'un buna karşılık yeni yaptırımlar planladığını söyledi.

Nükleer silah ve füze programları nedeniyle Kuzey Kore'ye karşı uzun süredir devam eden BM yaptırımlarının uygulanmasını izleyen uzmanlardan oluşan bir BM paneli, Rusya'nın vetosunun ardından dağıtılmıştı.

Açıklama, bu hamleden sonra geldi.



Adının açıklanmaması kaydıyla Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, Rusya'nın sevkiyatlarının Kuzey Kore'nin ithalatını BM Güvenlik Konseyi'nin belirlediği yıllık 500 varillik sınırın üzerine çıkardığını söyledi.

Yetkili, Rusya'nın sadece mart ayında Kuzey Kore'ye 165 bin varilden fazla rafine petrol sevk ettiğini ve Rusya ile Kuzey Kore ticari limanlarının yakınlığı göz önüne alındığında, Rusya'nın bu sevkiyatları süresiz olarak sürdürebileceğini öne sürdü.



ABD'li yetkilinin, Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi kararlarına yönelik kendi ihlallerini gizlemek için yaptığı hesaplı bir hamle olarak nitelendirdiği olayda Rusya, martın sonlarında panelin yıllık olarak yenilenmesini engellemişti.