İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD'li öğrencilerin Filistin eylemlerini hedef aldı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kudüs'te yaptığı konuşmada, ABD üniversitelerindeki öğrenci protestolarını hedef aldı. Hrezog, kampüslerin, "nefret ve antisemitizmle kirlendiğini" öne sürdü.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD'li öğrencilerin Filistin eylemlerini hedef aldı

üniversitelerinde Gazze'ye destek eylemleri her geçen gün büyüyor.

Kampüslerde kurulan dayanışma kampları polis baskınları ile dağıtılmaya çalışılırken, Tel Aviv yönetimi eylemlere ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD üniversitelerinin "nefret ve antisemitizmle kirlendiğini" öne sürdü.

AP haber ajansının bildirdiğine göre Herzog, bugün yaptığı açıklamada, "Utanmaz düşmanlığı ve tehditleri görüyoruz. Hakareti, inanç ihlalini ve dostluk ihlalini hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Herzog, İsrail destekçileri ve Yahudi topluluklarına seslenerek, "Önde gelen akademik kurumların, tarih, kültür ve eğitim yuvalarının kibir ve cehaletle beslendiğini, ahlaki zaaflar ve dezenformasyonla yönlendirildiğini görüyoruz. Sizi duyuyoruz. Kahramanca çabalarınızın farkındayız. Sizinleyiz ve sizin için buradayız” diye konuştu.

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