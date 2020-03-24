İtalya'da vaka sayısı 10 kat fazla olabilir

İtalya'da vaka sayısının kaydedilenin 10 katı olabileceği belirtildi.

Corona virüs salgınına ilişkin korkutucu açıklama, Sivil Savunma Ajansı Başkanı Angelo Borelli'den geldi.

La Repubblica gazetesine konuşan Borelli, "Vaka sayısının tespit edilenden 10 kat fazla olması muhtemel" dedi.



Bu ülkede hastalığın 640 bin kişiye bulaşmış olacabileceği anlamına geliyor.



Borelli, İtalya'nın en büyük sorununun maske ve solunum cihazı eksikliği olduğunu da vurguladı.



Ülkede resmi verilere göre vaka sayısı 24 Mart itibariyle 64 bine yakın. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 77.



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