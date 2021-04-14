İtalyan basını: AB Komisyonu JJ ve AstraZeneca ile sözleşme yenilemeyecek

La Stampa’nın haberinde birçok (AB) ülkesinin liderinin, viral vektör aşılarını üreten firmalarla sözleşmelerin sona erdiğinde yenilenmemesine karar verdi ”denildi. Ayrıca, Brüksel’in Pfizer/Moderna gibi haberci RNA (mRNA) teknolojisini kullanan Covid-19 aşılarına odaklanmayı tercih edeceği aktarıldı.



Diğer taraftan bir AB Komisyonu sözcüsü Reuters’a salgının sonraki aşamalarına hazırlıklı olmak için tüm seçenekleri açık tuttuğunu belirterek, "Ancak, sözleşmeyle ilgili konular hakkında yorum yapamayız" dedi.

AB GÖZÜNÜ MRNA AŞILARINA DİKTİ



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise AB'nin 1,8 milyar dozluk yeni bir sözleşme için Pfizer/ BionTech ile görüştüğün ifade ederek, "Pandemiye karşı kanıtlamış teknolojilere odaklanmamız gerekiyor. mRNA aşıları buna açık bir örnektir ” ifadelerini kullandı.



Öte yandan her iki aşıyı olan bazı kişilerde kan pıhtılaşması görülmesinin ardından birçok ülke AstraZeneca/Oxford ile Johnson&Johnson’un tek dozluk corona virüs aşısının kullanımını hali hazırda askıya alındı.

DANİMARKA ASTRAZENECA, İSVEÇ İSE JOHNSON&JOHNSON AŞISININ KULLNIMINI TAMAMEN DURDURDU

Danimarka, bugün AstraZeneca’nın kullanımını tamamen bıraktığını açıkladı.Sağlık kurumu direktörü Soren Brostrom, Danimarka’nın AstraZeneca - Oxford Covid-19 aşısını kullanmayı tamamen bıraktığını açıkladı.

Danimarka'nın kararın kısa bir süre ardından ise İsveç Sağlık Bakanlığı ohnson&Johnson aşısının kullanımını bıraktığını açıkladı.



ASTRAZENECA/OXFORD J&J’NİN AŞISININ PIHTILAŞMA İLE BAĞLANTISI OLASI



Öte yandan, Johnson&Johnson ve AstraZenaca/Oxford’un aşıları, corona virüse karşı antikor oluşturmak amacıyla bazı yaygın soğuk algınlığının neden olan olan bir adenovirüs içeriyor. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile Avrupa İlaç Ajansı (EMA) iki aşının da kan pıhtılaşması arasındaki bağlantının olası olduğunu duyurdu. Fakat, EMA'nın güvenlik komitesi, düşük trombositli olağandışı kan pıhtılarının AstraZeneca aşısının çok nadir yan etkileri olarak listelenmesi gerektiğini belirtti.

CORONA VİRÜS AŞILARI KARIŞTIRILABİLİR Mİ?