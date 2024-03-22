İtalyan siyasetçiden Macron'a "kadınsı" benzetmesi

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU



İtalya'nın eski Başbakanı ve Liberal Italia Viva partisinin lideri Matteo Renzi, "İtalya'nın Fransa ve Almanya ile görüşmelerde söyleyecek çok şeyi olduğunu düşünüyorum, ancak bunu buraya gelmeyen biri adına yapıyorum. Kendisi Fransa Cumhurbaşkanı'nı 'kadınsı' olarak tanımlamak için parlamento salonuna. Bu sizin kültür eksikliğinizi ve saygı eksikliğinizi gösteriyor" diyerek siyasetçiye yönelik eleştiride bulundu.



Geçen ay Macron, Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini değerlendirdiği açıklamalarda bulundu ve Batı'nın Ukrayna'da kara operasyonu yapmasının "bir noktada" gerekli olabileceğini söylemişti.



Macron, boks yaparken poz verdi: Putin'e misilleme mi yapıyor? Haberi Görüntüle "AVRUPA'NIN PUTIN'E KARŞI DURAN LİDERİ"



İddialara göre Macron, kendisini Batı Avrupa'nın Putin'e karşı duran lideri olarak konumlandırmaya çalışıyor.



Bunun için Macron'un resmi fotoğrafçısı Sazig de la Moissonniere tarafından dün yayınlanan fotoğraflar, Fransız lideri bir boks salonunda kum torbasını yumruklarken gösteriyordu.