Kiev'den Papa'nın "beyaz bayrak" çağrısına yanıt

Papa Francis'in Rusya ile müzakere çağrısınının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'dan açıklama geldi. Bakan açıklamasında, Ukrayna'nın "asla" teslim olmayacağını vurguladı. Kiev, müzakere çağrılarını sert bir şekilde kınadı. Papa Francis, Kiev'in "beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini göstermesi" gerektiğini söylemişti.

Kiev'den Papa'nın "beyaz bayrak" çağrısına yanıt
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba

Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Papa Francis'in "beyaz bayrak" kaldırma çağrısına yanıt verdi.

Bakan Kuleba, Papa Francis'in işgalden iki yıl sonra ile müzakere masasına oturma çağrısını sert bir şekilde kınadı.

Papa, Kiev'in "beyaz bayrağı kaldırma cesaretine sahip olması" gerektiğini söylemişti.

"KENDİ BAYRAĞIMIZDAN BAŞKA BAYRAK KALDIRMAYACAĞIZ"

Ukrayna, bu açıklamalar ve beyaz bayrak kaldırma çağrısı üzerine verdiği yanıt ile "asla" teslim olmayacağına söz verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba sosyal medyada, "Bizim bayrağımız sarı ve mavi bir bayraktır. Bu, kendisiyle yaşadığımız, öldüğümüz ve galip geldiğimiz bayraktır. Asla başka bayrak kaldırmayacağız" dedi.

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