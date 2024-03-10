Kiev'den Papa'nın "beyaz bayrak" çağrısına yanıt

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Papa Francis'in "beyaz bayrak" kaldırma çağrısına yanıt verdi.



Bakan Kuleba, Papa Francis'in işgalden iki yıl sonra Rusya ile müzakere masasına oturma çağrısını sert bir şekilde kınadı.



Papa, Kiev'in "beyaz bayrağı kaldırma cesaretine sahip olması" gerektiğini söylemişti.



"KENDİ BAYRAĞIMIZDAN BAŞKA BAYRAK KALDIRMAYACAĞIZ"



Ukrayna, bu açıklamalar ve beyaz bayrak kaldırma çağrısı üzerine verdiği yanıt ile "asla" teslim olmayacağına söz verdi.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba sosyal medyada, "Bizim bayrağımız sarı ve mavi bir bayraktır. Bu, kendisiyle yaşadığımız, öldüğümüz ve galip geldiğimiz bayraktır. Asla başka bayrak kaldırmayacağız" dedi.



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