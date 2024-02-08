İzlanda'da aynı bölgede üçüncü volkanik patlama

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes yarımadasında aralık ayından bu yana bölgeyi vuran üçüncü volkanik patlama başladı.



İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bu sabah 5:30'da Sylingarfell'in kuzeydoğusunda yoğun küçük deprem hareketliliği başladı. Yaklaşık 30 dakika sonra aynı bölgede bir patlama başladı" denildi.



Açıklamada, Sahil Güvenlik tarafından yapılan bir uçuştan elde edilen ilk değerlendirmeye dayanarak, çatlağın yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.



Patlamanın, ilki 18 Aralık'ta, ikincisi 14 Ocak'ta olmak üzere daha önce meydana gelen iki patlamayla aynı bölgede, tahliye edilen balıkçı köyü Grindavik yakınlarında meydana geldiği kaydedildi.



İzlanda, Avrupa'daki en yüksek sayı olan 30'dan fazla aktif yanardağ sistemine ev sahipliği yapıyor.



Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik plakalarını ayıran okyanus tabanındaki bir çatlak olan Orta Atlantik Sırtı'nın üzerinde yer alıyor.



Mart 2021'e kadar Reykjanes yarımadasında sekiz yüzyıl boyunca herhangi bir patlama yaşanmamıştı.



Uzmanlar, Ağustos 2022'de ve Temmuz ile Aralık 2023'te meydana gelen patlamaları, "yeni bir faaliyet döneminin başlangıcı olduğu" şeklinde yorumluyor.