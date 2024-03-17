İzlanda'da Reykanis Volkanı yeniden lav püskürüyor

Reykanis Volkanının lav püskürmesinden dakikalar önce erken uyarı sistemi devreye girdi. Bölge halkı otomatik mesajlarla uyarıldı.

Bölgede yaşayan 4 bin kişi, geçen ay yaşanan bir önceki püskürmeden sonra evlerine 19 Şubat'ta dönebilmişti. Şimdi yeniden köylerinin tahliye edilmesi istendi.

Hava trafiğinin ise etkilenmediği açıklandı. Bilim insanları lav akışını gözlemlemek için bölgeye bir helikopter gönderildiğini de duyurdu.

İzlanda'da 33 aktif volkan bulunuyor. Reykanis Volkanı 800 yıllık uykusundan 2021 yılında uyanmıştı.