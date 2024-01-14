İzlanda'da yanardağ patlaması: Bölge sakinleri tahliye edildi

İzlanda'nın güneybatı kasabası Grindavik'in kuzeyinde, aralık ayında yaşanan patlamanın yakınlarında bir yanardağ patlaması daha gerçekleşti.

İzlanda'da yanardağ patlaması: Bölge sakinleri tahliye edildi

Meteoroloji Ofisi'nin (IMO), yaptığı açıkalamaya göre İzlanda'nın güneybatı kasabası Grindavik'in kuzeyinde patlaması gerçekleşti. Sismik aktivitenin gece boyunca yoğunlaşması üzerine  Grindavik sakinleri evlerinden tahliye edildi.

İzlanda Meteoroloji Ofisi Grindavik kasabasının kuzeyinde başlayan erime ve lav akışının Reykanis yarımadasında 2021'den bu yana görülen 5. volkanik faaliyet olduğunu kaydetti, önceki 18 Aralık'ta başkent Reykjavik'in güneybatısındaki aynı bölgede meydana gelmişti.

Sahil güvenliğe bağlı bir helikopter volkanik faaliyetin olduğu alana gönderildi. Helikopterle lavların akış yönünün izleneceği ve durum değerlendirmesi yapılacağı kaydedildi.

Yaklaşık 4.000 nüfuslu küçük bir balıkçı köyü olan Grindavik, 11 Kasım'da tedbir amacıyla boşaltılmıştı. O zamandan bu yana, bir gecede tekrar tahliye emri verilmeden önce bölge sakinlerinin kısa süreliğine geri dönmelerine izin verildi.

İzlanda, 33 yanardağ ile Avrupa'nın en yüksek  aktif yanardağ sistemine ev sahipliği yapıyor, ayrıca Avrupa ve Kuzey Amerika Tektonik levhalarının arasında yer alıyor. İki levhanın aksi istikametlere doğru hareketleri sonrası sismik ve volkanik faaliyetler bölgede sıklıkla görülüyor.

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