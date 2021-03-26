Japon kadın ölen eşini 'tabuta sığmaz' diye evde sakladı

Japonya'da bir kadın ölen eşini saklama suçlamasıyla tutuklandı.

Başkent Tokyo'da adı açıklanmayan bir kadın, hayatını kaybeden eşinin cansız bedenini evinin oturma odasında bıraktı.

Çiftin kızlarının evi ziyaret etmesi sonucu ortaya çıkan olay üzerine yaşlı kadın tutuklandı.



TABUTA SIĞMAYACAĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Polise verdiği ifadede bir sabah kocasını evde ölü bulduğunu söyleyen kadın kocasının tabuta sığmayacağını düşündüğü için cansız bedenini oturma odasında bıraktığını söyledi.

Yapılan ön incelemeye göre adamın 27 Şubat-23 Mart arasında hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği açıklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.