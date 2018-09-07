Japonya'nın Hokkaido bölgesinde meydana gelen şiddetli depremde 16 kişi öldü, 350 kişi yaralandı.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hokkaido Adası'ndaki ormanlık alanda çok sayıda toprak kaymasına neden olan depremde 7 kişinin daha cesedinin bulunduğunu, ölenlerin sayısının 16'ya çıktığını açıkladı.
350'den fazla kişinin yaralandığı depremde 26 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.
Depremin ardından Tomari Nükleer Santrali'nde 3 reaktör devre dışı kaldı ve acil durum jeneratörleri devreye girdi.
Adada yaklaşık 3 milyon haneye elektrik verilemediği, hava alanları ve çok sayıda otoyolun ulaşıma kapatıldığı kaydedildi.
Bölgeye arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 25 bin asker ve diğer personelin gönderildiği bildirildi.
Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem: 16 ölü 350'den fazla yaralı
Reuters, Anadolu AjansıDünya
Japonya'nın Hokkaido bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 16 kişi öldü, 350 kişi yaralandı.
Japonya'nın Hokkaido bölgesinde meydana gelen şiddetli depremde 16 kişi öldü, 350 kişi yaralandı.