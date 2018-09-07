Japonya'nın Hokkaido bölgesinde meydana gelen şiddetli depremde 16 kişi öldü, 350 kişi yaralandı.



Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hokkaido Adası'ndaki ormanlık alanda çok sayıda toprak kaymasına neden olan depremde 7 kişinin daha cesedinin bulunduğunu, ölenlerin sayısının 16'ya çıktığını açıkladı.



350'den fazla kişinin yaralandığı depremde 26 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.



Depremin ardından Tomari Nükleer Santrali'nde 3 reaktör devre dışı kaldı ve acil durum jeneratörleri devreye girdi.



Adada yaklaşık 3 milyon haneye elektrik verilemediği, hava alanları ve çok sayıda otoyolun ulaşıma kapatıldığı kaydedildi.



Bölgeye arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 25 bin asker ve diğer personelin gönderildiği bildirildi.

