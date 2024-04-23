Japonya'daki tartışmalı tapınak: İktidar ve muhalefet heyeti ziyarete gitti

DİPLOMATİK TEPKİLERE YOL AÇIYOR

Tapınak, özellikle ilkbahar, sonbahar başlangıçları ile Japonya'nın mağlubiyetini ilan ettiği 15 Ağustos'un yıl dönümünde, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Japon İmparatoru için can verilmesine şükran duyulması ve savaşta öldürülen ataların ruhlarına saygı duyulması niyeti taşıyan tapınak gezileri, komşu ülkeler nezdinde diplomatik tepkilere neden oluyor.



Yasukuni'yi, "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak gören Güney Kore ve Çin yönetimleri, başta başbakan olmak üzere Japon hükümeti temsilcilerinin tapınağa bağış ve gezilerini protesto ediyor.

