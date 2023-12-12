Japonya'nın en yaşlı insanı Tatsumi hayatını kaybetti

Osaka metropolündeki Kaşiwara kentinden bir yetkili, basına yaptığı açıklamada, kentte yaşayan Tatsumi'nin 116 yaşında öldüğünü söyledi.



Yetkili, 25 Nisan 1907'de Osaka'nın Yao bölgesinde dünyaya gelen Tatsumi'nin, hayatının son 10 yılına yakın dönemini Kaşiwara'daki bir bakım merkezinde geçirdiğini belirtti.

110 YAŞINA KADAR TEMEL İHTİYAÇLARINI KENDİ BAŞINA KARŞILAYABİLİYORDU



Ulusal basında, 110 yaşına kadar temel ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilen Tatsumi'nin ay başından bu yana nefes almakta güçlük çektiği belirtildi.

