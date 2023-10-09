Japonya'nın Pasifik kıyılarına yönelik tsunami uyarısı

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaleti dahil Pasifik kıyısı bölgelerine yönelik tsunami uyarısı verildi.

Japonya'nın Pasifik kıyılarına yönelik tsunami uyarısı

Meteoroloji Ajansı (JMA), sabah saatlerinde meydana gelen ve büyüklüğü duyurulmayan bir deprem sonrası, Pasifik Okyanusu kıyılarına yönelik uyarı yaptı.

Buna göre 'nun doğusundaki Çiba'da 12 ilçe, Ogasawara Adaları, Izu Adaları ile Koçi ve Miyazaki eyaletlerine yönelik tsunami uyarısı verildi.

Farklı yükseklikteki dalgalarının kıyı bölgelerini birkaç kez vurabileceği kaydedilen uyarıda, bölge halklarından, sahillerden ve nehir ağızlarından uzak durmaları istendi.

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