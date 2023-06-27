Jeneratör yandı, sokak savaş alanına döndü

6 ARAÇ, 3 APARTMAN VE 1 DÜKKANDA YANGIN



Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler 6 araç, 3 apartman ve bir dükkana sıçradı. Ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan olmadı.



Olay yerine gelen güvenlik güçleri, patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlattı.