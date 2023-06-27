Jeneratör yandı, sokak savaş alanına döndü

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir sokak jenaratörünün patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın araçlara ve bir apartman ile dükkana sıçradı. Yangında araçlar kullanılamaz hale gelirken, ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

Jeneratör yandı, sokak savaş alanına döndü

başkenti 'taki bir sokakta jeneratörün patlaması sonucu çıkan yangın araçlara, apartmanlara ve bir dükkana sıçradı.

Başkentin Zuqaq al-Blat bölgesindeki bir sokakta bulunan jeneratörde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Jeneratör yandı, sokak savaş alanına döndü - 1

6 ARAÇ, 3 APARTMAN VE 1 DÜKKANDA

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler 6 araç, 3 apartman ve bir dükkana sıçradı. Ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlattı.

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