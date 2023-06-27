Jeneratör yandı, sokak savaş alanına döndü

Lübnan başkenti Beyrut'taki bir sokakta jeneratörün patlaması sonucu çıkan yangın araçlara, apartmanlara ve bir dükkana sıçradı.
Başkentin Zuqaq al-Blat bölgesindeki bir sokakta bulunan jeneratörde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.
6 ARAÇ, 3 APARTMAN VE 1 DÜKKANDA YANGIN
Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler 6 araç, 3 apartman ve bir dükkana sıçradı. Ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan olmadı.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlattı.
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