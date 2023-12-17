Jüriden "görünüşe göre" idam kararı: Sarkık dudaklı ve kalın kaşlılar ölüme mahkum edildi!

Araştırmacılar bin 400 gönüllü katılımcıdan cinayetten hüküm giymiş 400 beyaz erkek mahkumun sabıka fotoğraflarını değerlendirmelerini istedi. Katılılımcılar tarafından bunlardan 200'ü ömür boyu hapse, 200'ü ise ölüm cezasına çarptırıldı.



Daha sonra katılımcılardan her bir fotoğrafa şefkatli, nazik, hoş, güvenilir, sıcak ve soğuk, zalim, kaba, nahoş ve güvenilmez gibi tanımlayıcı sözcükler atamaları istendi.



YÜZ ÖZELLİKLERİ "GÜVENİLMEZ" YAPIYOR



Ekip idam cezasına çarptırılan mahkumların yüzde 95'inin "güvenilmez" olarak görüldüğünü tespit etti. Jüri tarafından güvenilmez olarak etiketlenen mahkumların ortak noktası kalın kaşlara ve aşağıya doğru kıvrık dudaklara sahip olmalarıydı.



Bu sonuçlar, katılımcılara yüz önyargıları konusunda eğitim verilmeden önce yapılan değerlendirmeye ait. Bu da önyargının kırılması eğitiminin jürinin karar sürecinin bir parçası olması gerektiğini düşündürüyor.



Bu yeni araştırma, insanların yüz önyargısı konusunda farkındalığını artırdı ve başarılı bir şekilde ortadan kaldırılmasına yardım etti.



Araştırmacılar, ırk ve cinsiyet farklılığının karar sürecini nasıl etkileyeceğini gösterecek başka çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



2022'DE 20 KİŞİ ÖLÜM CEZASI ALDI



Ölüm cezalarının yıllık sayısı son yirmi yılda yüzde 80'den fazla azaldı ve 1990'ların ortasında yıllık 300'den fazla ölüm cezası kararıyla zirveye ulaştıktan sonra 2015'te neredeyse rekor seviyelerde geriledi.



Ölüm Cezası Bilgi Merkezi'ne (DPIC) göre, 2022'de ABD'de 20 kişi idam cezası aldı ve 11 idam gerçekleştirildi. İdam cezasına çarptırılanların sayısı 2021'de 18'di.



DPIC, Ocak 2023 itibarıyla 2.331 kişinin idam sırasında olduğunu, Kaliforniya'nın 665 ile en fazla idam cezası mahkumunu kaydettiğini ve Florida'nın 313 idam cezası mahkumuyla ikinci sırada geldiğini bildirdi.



Pew Araştırma Merkezi, 2019 itibarıyla idam cezasına çarptırılan kişilerin yüzde 98'inin erkek olduğunu, bu mahkumların yüzde 41'ini siyahi mahkumların yüzde 56'sını beyaz mahkumların oluşturduğunu bildirdi.



ABD'de nüfusun yüzde 77'sini beyazlar oluşturuyor. Siyahların nüfusa oranı ise yüzde 13.

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