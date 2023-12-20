Kaçak sera etkisi: Dünya'yı 100 yıl içinde yaşanmaz hale getirebilir

Araştırmacılar Dünya'nın dramatik derecelerde ısındığı- "kaçak sera etkisi" simülasyonu gerçekleştirdi. Araştırmaya göre Dünya kısa sürede komşusu Venüs gibi "yaşanması imkansız bir cehennem" olabilir. Bilim insanlarına göre kaçak sera etkisinin yaşanma ihtimali tahmin ettiğimiz kadar uzak değil. Birkaç yüzyıl içerisinde gözlemlenmesi bekleniyor.



Yeni çalışma, Cenevre Üniversitesi'ndeki gökbilimciler ile Fransa'nın Paris ve Bordeaux'daki CNRS laboratuvarları tarafından yürütüldü.



Bilim insanları, Dünya'nın "tüm yüzey okyanuslarının buharlaşması" ve "küresel yüzey sıcaklıklarında çarpıcı artış" konularında uyarıda bulunuyorlar.



Kontrolden çıkan sera etkisi, Venüs ve Dünya'nın farklı evrimini değerlendirmek için çok önemli.

DÜNYA VENÜS'E DÖNÜŞEBİLİR



Venüs, Dünya'nın "kötü ikizi" olarak biliniyor çünkü Dünya gibi kayalıktan oluşuyor ve hemen hemen aynı büyüklükte. Ancak Dünya'nın aksine Venüs, ortalama 465°C yüzey sıcaklığına sahip.



Yoğun atmosferi sayesinde Venüs, Güneş'e daha yakın olan Merkür gezegeninden bile daha sıcak. Gezegen kurşunu ve zehirli sülfürik asit bulutlarını eritecek kadar sıcak bir yüzeye sahip.



Gece gökyüzünde seçilebilecek kadar parlak sarı yüzeyiyle Venüs, Dünyalılara bir gezegenin başına neler gelebileceğine dair bir uyarı niteliğinde.