Kaçak sera etkisi: Dünya'yı 100 yıl içinde yaşanmaz hale getirebilir

Araştırmacılar Dünya'nın dramatik derecelerde ısındığı- "kaçak sera etkisi" simülasyonu gerçekleştirdi. Araştırmaya göre Dünya kısa sürede komşusu Venüs gibi "yaşanması imkansız bir cehennem" olabilir. Bilim insanlarına göre kaçak sera etkisinin yaşanma ihtimali tahmin ettiğimiz kadar uzak değil. Birkaç yüzyıl içerisinde gözlemlenmesi bekleniyor.
Yeni çalışma, Cenevre Üniversitesi'ndeki gökbilimciler ile Fransa'nın Paris ve Bordeaux'daki CNRS laboratuvarları tarafından yürütüldü.
Bilim insanları, Dünya'nın "tüm yüzey okyanuslarının buharlaşması" ve "küresel yüzey sıcaklıklarında çarpıcı artış" konularında uyarıda bulunuyorlar.
Kontrolden çıkan sera etkisi, Venüs ve Dünya'nın farklı evrimini değerlendirmek için çok önemli.
DÜNYA VENÜS'E DÖNÜŞEBİLİR
Venüs, Dünya'nın "kötü ikizi" olarak biliniyor çünkü Dünya gibi kayalıktan oluşuyor ve hemen hemen aynı büyüklükte. Ancak Dünya'nın aksine Venüs, ortalama 465°C yüzey sıcaklığına sahip.
Yoğun atmosferi sayesinde Venüs, Güneş'e daha yakın olan Merkür gezegeninden bile daha sıcak. Gezegen kurşunu ve zehirli sülfürik asit bulutlarını eritecek kadar sıcak bir yüzeye sahip.
Gece gökyüzünde seçilebilecek kadar parlak sarı yüzeyiyle Venüs, Dünyalılara bir gezegenin başına neler gelebileceğine dair bir uyarı niteliğinde.
SU BUHARI SERA ETKİSİNİ TETİKLEYEBİLİR
Karbondioksit ve metan gibi gazların küresel ısınmaya neden olduğu bilinse de, çalışmanın yazarları Dünya üzerindeki sera etkisinin "su buharı" tarafından tetiklenebileceğini söylüyor.
Dünya zaten karbondioksit ve metan emisyonları nedeniyle ısınıyor. Bu da okyanusların buharlaşması nedeniyle atmosferde daha fazla su buharının birikmesine neden oluyor. Birçok kişi bunu bilmese de su buharı doğal bir sera gazı.
Sera etkisi okyanusların buharlaşmasını daha da artırıyor ve bunun karşılığında atmosferdeki su buharı miktarını yükseltiyor. Bu felaket boyutunda hızla ilerleyen bir sarmal.
Araştırma sorumlusu Guillaume Chaverot, "Bu miktarda su buharı için, gezegenin artık soğuyamayacağı kritik bir eşik var." ifadelerini kullandı.
Bu eşikten sonra, okyanuslar tamamen buharlaşana ve sıcaklık birkaç yüz dereceye ulaşana kadar ısınma durmuyor.
Bilim insanları, güneşten gelen radyasyondaki çok küçük bir artışın, küresel Dünya sıcaklığında birkaç on derecelik bir artışa yol açacağını hesapladı.
Bu durumun Dünya'da kontrolden çıkma sürecini tetikleyeceği ve gezegenimizi Venüs kadar yaşanmaz hale getireceği iddia ediliyor.
KAÇAK SERA ETKİSİ NEDİR?
Kaçak sera etkisi, Dünya sıcaklığındaki dramatik ve kartopu gibi bir artış anlamına gelen "kontrolden çıkmış bir sera etkisi" anlamına geliyor.
Sıcak ve su buharı bakımından zengin atmosferin, termal radyasyonun uzaya yayılmasını sınırlaması ile oluşur.
Bu etki gezegenin soğumasını ve yüzeyinde sıvı su bulunmasını önleyerek küresel ısınmanın artmasına neden olur.
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