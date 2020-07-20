Kahve çekirdeklerinin içine kokain gizlediler

Uyuşturucu tacirleri ürünlerini sınırdan geçirmek için akılalmaz yöntemler deniyor.

Son olarak İtalya'da polis kahve çekirdeklerinin içine gizlenmiş kokain buldu.

Kolombiya'dan gelen iki kilogramlık kargodan şüphelenen polis paketi incelemeye aldı.

Polis kahve çekirdeklerinin boşaltılarak kokainle doldurulduğunu tespit etti.

Çekirdeklerin daha sonra kahverengi bantla yeniden kapatıldığı görüldü.

İki kilogramlık yaklaşık 500 çekirdeğin bulunduğu paketten toplamda 150 gram kokain çıktığı belirtildi.

ALICI ADI YAKALATTI

Mali polisinden yapılan açıklamaya göre paketin alıcısı ABD yapımı "John Wick" filmindeki mafya babası karakteri "Santino D'Antonio" görünüyordu.

Polis alıcının tespit edilmesi için paketi İtalya'nın Floransa kentindeki alıcı adresine tespit edildi.

Adreste belirtilen sigara bayisine giden 50 yaşındaki bir İtalyan gözaltına alındı. Polis söz konusu kişinin daha önce de uyuşturucudan sabıka kaydının olduğunu duyurdu.

KARTEL MEYDAN OKUDU