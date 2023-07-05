Kanada'da bir hastane istismar edilen hastalara tazminat ödeyecek

Kentte yaşayan bir ailenin, otizmli çocuklarına aşırı ilaç verildiği ve tedavi sırasında saldırıya maruz kaldığı şikayetiyle gün yüzüne çıkan iddialar sonucu açılan soruşturmada 1954 yılına kadar gidildi.



Davanın görüldüğü eyalet mahkemesinin 25 Eylül'de gerçekleştireceği karar duruşması öncesinde hastane yönetimince sayıları açıklanmayan hastalara toplam 17 milyon Kanada doları (yaklaşık 335 milyon TL) ödenmesi teklif edildi.



Kanada basınına yansıyan gelişmelere göre, teklif edilen rakam davacı avukatları tarafından kabul edildi.



Vitalite Health Network Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. France Desrosiers, "Önerilen anlaşma tüm tarafları tatmin edecek şekilde oluşturuldu. Uzlaşma, mahkeme tarafından da onaylandıktan sonra bu defteri kapatabileceğiz ve geleceğe odaklanabileceğiz." dedi.