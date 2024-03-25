Kanadalı öğrencilerden İsrail karşıtı açlık grevi

"ÖĞRENCİLER REFAHLARINI DÜŞÜNMELİ"

Üniversite yatırımların çekilmeyeceğinin anlaşıldığı metinde, “Üniversitenin yatırım holdingleriyle ilgili endişeleri dile getirmek veya politika değişikliklerini savunmak için mevcut prosedürleri açıkça ilettik. Bu öğrenciler farklı bir yaklaşım seçmişlerdir; Umudumuz onların refahları etkilenmeden üniversite politikalarının bu şekilde belirlenemeyeceğini anlamalarıdır. Onları sağlıklarını ön planda tutan seçimler yapmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.



Şubat ayında McGill Üniversitesi, öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından yıllarca süren bir protestonun ardından, kömür ve petrol işletmesi sahiplerinin yer aldığı "Carbon Underground 200" listesinde yer alan şirketlerden yatırımlarını çekeceğini açıklamıştı