Kanadalı öğrencilerden İsrail karşıtı açlık grevi

Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, üniversiteyi "İsrail ordusunu destekleyen şirketlerden" 20 milyon dolarlık yatrırımlarını çekilmeye zorlamak amacıyla üç haftadan fazla bir süre açlık grevi yaptı.
Grev, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin İsrail'in Gazze'deki askeri saldırısını protesto ettiği, McGill'de ve dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde aylarca süren protesto ve oturma eylemlerinin ardından geldi.
"KAMPÜS EYLEMLERİ GÖRMEZDEN GELİNDİ"
McGill Üniversitesi'nin web sitesindeki belgeler, İsrail'e savaş uçakları satan Lockheed Martin ve Fransız hava savunma şirketi Safran'ın da aralarında bulunduğu şirketlere yatırım yaptığını gösteriyor.
McGill'de lisans eğitimi alan öğrencilerden biri, "McGill Üniversitesi bize başka seçenek bırakmadı çünkü barışçıl protestoları, öğrencilerin ve öğrenci gruplarının kampüste gerçekleştirdiği eylemleri görmezden geldiler" dedi.
20 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Öğrenciler, Kanada'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan McGill'in çeşitli şirketlerden yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırımını çekmesi çağrısında bulunuyor.
McGill Üniversitesi cuma günü, "bu girişime katılan öğrencilerin refahından endişe duyduğunu" belirten bir bildiri yayınladı.
Açıklamada, "McGill, üniversite politikası ve yasalar çerçevesinde ifade özgürlüğü ve özgür toplanma hakkına saygı duymaktadır" ifadeleri kullanıldı.
"ÖĞRENCİLER REFAHLARINI DÜŞÜNMELİ"
Üniversite yatırımların çekilmeyeceğinin anlaşıldığı metinde, “Üniversitenin yatırım holdingleriyle ilgili endişeleri dile getirmek veya politika değişikliklerini savunmak için mevcut prosedürleri açıkça ilettik. Bu öğrenciler farklı bir yaklaşım seçmişlerdir; Umudumuz onların refahları etkilenmeden üniversite politikalarının bu şekilde belirlenemeyeceğini anlamalarıdır. Onları sağlıklarını ön planda tutan seçimler yapmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Şubat ayında McGill Üniversitesi, öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından yıllarca süren bir protestonun ardından, kömür ve petrol işletmesi sahiplerinin yer aldığı "Carbon Underground 200" listesinde yer alan şirketlerden yatırımlarını çekeceğini açıklamıştı
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