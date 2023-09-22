Kanada'nın Sih örgütü liderinin ölümünü Hindistan'la ilişkilendiren kanıtlara ulaştığı iddia edildi

CBC News'in haberinde, Kanada hükümeti ve Beş Göz (Five Eyes) olarak bilinen elektronik istihbarat ittifakının olaya ilişkin edindiği bilgilerde, Kanada'daki Hint diplomatlar da dahil olmak üzere Hint yetkililerin "iletişimlerinin" de yer aldığı kaydedildi.



Haberde, Kanadalı kaynakların, kapalı kapılar ardında baskı yapıldığında hiçbir Hint yetkilinin "Hindistan hükümetinin Kanada topraklarında bir Kanada vatandaşına yönelik suikasta karıştığı" iddialarını reddetmediğini belirttiği ileri sürüldü.



Ayrıca, haberde, Hindistan'ın Kanada vatandaşlarına ziyaretçi vizelerini durdurmasına Kanada'nın karşılık vermeyi değerlendirdiği ancak henüz bir karara varılmadığı da vurgulandı.



Söz konusu iddialara ilişkin CBC News'e konuşan Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland ise "soruşturmayı riske atmamak ve Beş Göz istihbarat ittifakına karşı sorumlulukları nedeniyle" yorum yapamayacağını söyledi.



Hindistan'ın Kanada vatandaşlarına vizeleri askıya almasına karşılık verilip verilmeyeceği sorulan Freeland, katillerin adalete teslim edilmesini sağlamaya odaklandıklarını vurgulayarak "Bu jeopolitikle alakalı değil. Bu Kanada ve Kanadalıların güvenliğiyle, hukuk düzeniyle alakalı." dedi



ABD, SORUŞTURMANIN SÜRMESİNİ İSTİYOR

Beyaz Saray, Beş Göz ittifakının istihbarat sağladığına dair iddiaları doğrulamazken, konuyla alakalı Hindistan makamlarıyla irtibatta olunduğunu açıkladı.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, günlük basın toplantısında, konuya dair endişeli olduklarını, ABD'nin soruşturmanın devam etmesi ve faillerin adalete teslim edilmesini istediğini kaydetti.

