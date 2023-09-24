Karabağ'daki Rus Barış Gücü: Azerbaycanlıların sivillere herhangi bir baskısı yok

Karabağ'daki Rus Barış Gücü, Azerbaycanlıların Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusa herhangi bir baskı yapmadığını açıkladı.

Karabağ'daki Rus Barış Gücü: Azerbaycanlıların sivillere herhangi bir baskısı yok
Azerbaycan: Ermenistan silahlı kuvvetleri personeli Karabağ'dan Ermenistan'a geçecek

Azerbaycan: Ermenistan silahlı kuvvetleri personeli Karabağ'dan Ermenistan'a geçecek

Haberi Görüntüle

Rus Barış Gücü'nden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinde yaşamın huzur içinde sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Azerbaycanlıların sivil halka yönelik herhangi bir baskısı yok. Rus Barış Gücü şehirde devriye geziyor." bilgisi paylaşıldı.

Karabağ'daki Rus Barış Gücü: Azerbaycanlıların sivillere herhangi bir baskısı yok - 1

AZERBAYCAN'DAN KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU

ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

kaynaklı bazı sosyal medya hesaplarından operasyon sonrasında sivil nüfusa baskı yapıldığı iddia edilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...