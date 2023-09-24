Karabağ'daki Rus Barış Gücü: Azerbaycanlıların sivillere herhangi bir baskısı yok

Rus Barış Gücü'nden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinde yaşamın huzur içinde sürdüğü bildirildi.



Açıklamada, "Azerbaycanlıların sivil halka yönelik herhangi bir baskısı yok. Rus Barış Gücü şehirde devriye geziyor." bilgisi paylaşıldı.



AZERBAYCAN'DAN KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.



Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.



Ermenistan kaynaklı bazı sosyal medya hesaplarından operasyon sonrasında sivil nüfusa baskı yapıldığı iddia edilmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin