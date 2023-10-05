Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Harutyunyan yakalandı

Azerbaycan'da, Harutyunyan ile ilgili gıyabi tutuklama kararı verilmiş ve hakkında uluslararası arama kararı çıkartılmıştı.



Harutyunyan, 2020-2023 yıllarında Karabağ'daki işgalci rejiminin sözde "cumhurbaşkanlığını" yürütmüştü.



İKİ ESKİ 'CUMHURBAŞKANI' DAHA GÖZALTINDA



Sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arkadi Gukaysan ve Bako Saakyan ile "parlamento başkanı" Davit İşhanyan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.