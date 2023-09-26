Karabağ'da yakıt depolama alanında patlama: Ölü sayısı 125'e yükseldi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında dün şiddetli bir patlama meydana geldi.



Akaryakıt depolama alanındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 125'e yükseldi.



Yaralılardan onlarcasının ise durumunun ağır olduğu bildirildi.



Hankendi'deki tüm hastaneler acil duruma geçti. Hava yoluyla da tıbbi destek talep edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan zarar gören bölgenin Ermeni ahalisine yardım için Azerbaycan'ın tüm imkanlarını seferber ettiğini, Ağdam, Sabirabad ve Saatlı hastanelerinin yaralıların kabulü ve tedavisi için personeliyle takviye edildiğini belirtti.



Yanık tedavisi için gereken ilaçlar ve tıbbi malzemenin yanı sıra bölgeye yiyecek yardımı da yapıldığını aktaran Hacıyev, yardımların bugün ve ilerleyen günlerde de devam edeceğini vurguladı.



Hacıyev, Ermenistan'dan Karabağ bölgesine sağlık ekibini taşıyan helikopterin geçişine izin verildiğini ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilileriyle Gorus-Gafan-Eyvazlı-Fuzuli-Şuşa-Hankendi yolunda tıbbi tahliyeler için ilave tedbirlerin alınması yönünde çalışma yürütüldüğünü ifade etti.



NE OLMUŞTU?



25 Eylül'de, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir akaryakıt depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.