Karısını diyabet ilacı içmeye zorlayıp bitkisel hayata sokan adam tutuklandı

TÜPLE BESLENEREK HAYATTA KALIYOR



Batı Yorkshire polisi Matthew Holdsworth, "Bu, genç, sağlıklı bir kadının feci şekilde yaralandığı ve onu korumayı beklediği kişiler tarafından geleceğinin çalındığı korkunç bir vakaydı. Ambreen teknik olarak hala yaşıyor olsa da bilincini asla geri kazanamayacak" dedi.



Mahkeme kadının tüple beslenerek hayatta kaldığını ve başına gelenler yüzünden yaşamını kaybedeceğini söyledi.



Genç kadının Pakistan'da yaşarken sağlık durumu iyiydi. Asgar ile görücü usulü evlilik yaptıktan sonra 2014 yılında Huddersfield'a geldi. Burada ailenin evinden tek başına neredeyse hiç ayrılmadı ve sürekli gözetim altında tutuldu.



Çok fazla İngilizce konuşmuyordu, bağımsız bir geliri yoktu ve İngiltere'de arkadaşı yoktu. Bu nedenle aile içi şiddet ve psikolojik baskıya maruz kaldığı kimse tarafından fark edilmedi.



Hakim, bilincini kaybetmesi ile ailenin ambulans çağırması arasında iki ila üç günlük bir boşluk olduğu ve bunun da beyin hasarını daha da kötüleştirdiği sonucuna vardı.



Aile ambulansı aradığında bile ona ne olduğu konusunda yalan söyledi.



Hakim, "Hepiniz onun acısının ve sıkıntısının farkındaydınız. Onun neden bu durumda olduğunu da biliyordunuz. Hepinizin Ambreen'in içinde bulunduğu kötü durumu ve acil tıbbi bakıma olan çaresiz ihtiyacını bilmediğiniz sonucuna varmak gerçekçi değil" ifadelerini kullandı.

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