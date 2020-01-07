Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 56 ölü

Kasım Süleymani'yi son yolculuğa uğurlamak üzere İran'ın güneydoğusundaki Kirman kentinde cenaze töreni düzenlendi. Ancak cenazede can pazarı yaşandı.



Azadi Meydanı'ndan, Şehit Beleşti Caddesi’ne giden noktada izdiham çıktı. Cenaze töreni esnasında çıkan izdihamda 56 kişi yaşamını yitirirken, 213 kişi de yaralandı.



Olay sonrası Süleymani'nin toprağa verilme işlemi ertelendi. Kısa bir süre önce gelen açıklamada,, Süleymani'nin defin işlemlerinin yeniden başladığı açıklandı. Cuma günü Bağdat'ta Amerikan saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı'nın cenazesi önce Ahvaz, ardından da Meşhed sokaklarında dolaştırıldı.



Kasım Süleymani için Tahran ve Kum kentinde de törenler düzenlendi.

Dün Süleymani için Tahran'da gerçekleşen tören

Törene katılan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami gerçekleştirdiği konuşmasında intikam vurgusu yaptı.