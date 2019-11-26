Katalonya Parlamentosu, bağımsızlık yanlısı kararlar almayı sürdürüyor

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin özerk yönetim parlamentosu, Anayasa Mahkemesinin müdahalesine rağmen monarşi karşıtlığını ve bağımsızlık referandumunu savunan üç karar aldı.



Anayasa Mahkemesinin oylanmasına karşı çıkıp askıya aldığı monarşi karşıtlığı ve bağımsızlık referandumuyla ilgili karar, Katalonya Özerk Parlamentosunda kabul edildi.



"Katalonya için Birlik" (JxCat), "Katalonya Cumhuriyetçi Solu" (ERC) ve "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) adlı ayrılıkçı partiler, tek bir karar metninde uzlaşamasa da her partinin sunduğu önergeye diğerleri de destek vererek, 3 karar çıkarttı.



İspanyol devletinin kurumlarına ve en üst mahkemesine meydan okumaya devam eden ayrılıkçı Katalan siyasi partiler, Anayasa Mahkemesinin Katalonya Özerk Parlamentosuna müdahalesinin kabul edilmeyeceğini savundu.



Alınan kararlarda, Katalonya Özerk Parlamentosunun, monarşi karşıtı ve "kendi geleceğine karar verme hakkı" olarak tanımlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili bir önergeyi genel kurulunda görüşüp, oylayabileceği belirtildi.



İspanya'nın, Katalonya'nın egemenlik haklarını tanıması gerektiği ileri sürülen karar metinlerinde ayrıca mahkum 9 Katalan siyasetçinin serbest bırakılması, yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilerin serbestçe dönüşlerinin garanti edilmesi ve İspanyol devletinin Katalonya üzerinde uyguladığı baskının kaldırılması talep edildi.



Söz konusu karara, sol görüşlü "Katalonya Sosyalist Partisi" (PSC) ve sağ görüşlü "Katalonya Halk Partisi" (PPC) karşı, aşırı sol görüşlü "Katalonya Birlikte Yapabiliriz" partisi de çekimser oy kullandı.



Katalonya Özerk Parlamentosunda ana muhalefette olan liberal görüşlü Vatandaşlar Partisi'nin milletvekilleri ise karara tepki göstermek için genel kurul salonunu terk ederek oylamaya katılmadı.



İSPANYA'DA HÜKÜMETİN KURULMASI AYRILIKÇI KATALAN SİYASİ PARTİYE BAĞLI



Diğer yandan, Katalonya krizi, İspanya'nın öncelikli sorunu olarak ülke gündemde ilk sırada olmaya devam ediyor.



Ülkede 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmalarında da ayrılıkçı Katalan siyasi partiler belirleyici oluyor.



Seçimlerden birinci çıkan Sosyalist İşçi Partisi'nin aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile ön anlaşmaya vardığı koalisyon hükümetinin meclisten güven oyu alabilmesi için ERC'nin dışarından desteği gerekiyor.



ERC ise bağımsızlık referandumunun müzakeresi için İspanyol ve Katalan hükümetlerinin eşit şartlarda diyalog masasına oturmasını ve cezaevindeki tutuklu Katalan siyasetçilere yönelik af çıkarılmasını şart koyuyor.