Katar'dan İran ve İsrail'e itidal çağrısı

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki durumla ilgili derin endişe duyulduğu belirtilerek, tüm taraflardan gerilimi durdurmaları ve azami itidal göstermeleri istendi.



"Uluslararası topluma bölgedeki gerilimi azaltmak için acil eyleme geçme çağırısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın sağlanmasını amaçlayan tüm çabaların desteklenmesi taahhüdü yinelendi.