Katar'dan İran ve İsrail'e itidal çağrısı

Katar, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasını hedef alan İsrail saldırısına, füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık vermesinin ardından ilgili tüm taraflara gerilimi durdurma ve azami itidal çağrısında bulundu.

Katar'dan İran ve İsrail'e itidal çağrısı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki durumla ilgili derin endişe duyulduğu belirtilerek, tüm taraflardan gerilimi durdurmaları ve azami itidal göstermeleri istendi.

"Uluslararası topluma bölgedeki gerilimi azaltmak için acil eyleme geçme çağırısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın sağlanmasını amaçlayan tüm çabaların desteklenmesi taahhüdü yinelendi.

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