Kate Middleton'dan mesaj: Ameliyattan 2 ay sonra ilk fotoğraf

2 AY SONRA İLK FOTOĞRAF



Prenses ocak ayından beri ilk kez sessizliğini bozarak bir teşekkür mesajı ile birlikte yeni bir fotoğrafını paylaştı.



Prenses fotoğrafın açıklamasında, "Nazik dilekleriniz ve son iki aydır devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz. Herkesin Anneler Günü'nü kutlarım. C" ifadelerine yer verdi.



Prenses'in eşi Prens William, katıldığı birkaç etkinlikte Kate'in sağlığı hakkındaki sorulara "Her şey yolunda, iyileşiyor" diye yanıt vermişti.

42 yaşındaki prenses, ameliyatın ardından Londra'nın merkezindeki Londra Kliniğinde 13 gece geçirdi.