Kate Middleton'dan mesaj: Ameliyattan 2 ay sonra ilk fotoğraf

İngiliz kraliyet ailesinin Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatının ardından iki aydır sessizliğe gömülmüştü. Prenses, ocak ayından beri yayınladığı ilk kamuya açık mesajında halka destek mesajları için teşekkür etti.

Kate Middleton'dan mesaj: Ameliyattan 2 ay sonra ilk fotoğraf

Kralı III. Charles'ın oğlu ve tahtın varisi konumunda olan Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate’in karnından ameliyat olduğu açıklanmıştı.

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses Kate’in ameliyatının planlı olduğu ve başarılı geçtiği aktarılarak, Prenses Kate’in yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı belirtilmişti.

Kate Middleton'dan mesaj: Ameliyattan 2 ay sonra ilk fotoğraf - 1 ve çocukları, ameliyattan 2 ay sonra paylaşılan ilk fotoğraf.

2 AY SONRA İLK FOTOĞRAF

Prenses ocak ayından beri ilk kez sessizliğini bozarak bir teşekkür mesajı ile birlikte yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Prenses fotoğrafın açıklamasında, "Nazik dilekleriniz ve son iki aydır devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz. Herkesin Anneler Günü'nü kutlarım. C" ifadelerine yer verdi.

Prenses'in eşi , katıldığı birkaç etkinlikte Kate'in sağlığı hakkındaki sorulara "Her şey yolunda, iyileşiyor" diye yanıt vermişti.

42 yaşındaki prenses, ameliyatın ardından Londra'nın merkezindeki Londra Kliniğinde 13 gece geçirdi.

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