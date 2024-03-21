Kate Middleton'ın ameliyat olduğu kliniğe 17 milyon sterlinlik ceza

17 MİLYON STERLİNLİK CEZA



Hastane, kişisel verileri koruma kuralları kapsamında ihmalin tespit edilmesi halinde 17 milyon sterline kadar para cezasına çarptırılabilir.



Hastane yöneticileri dün yapılan açıklamada, "Hastalarımızın veya meslektaşlarımızın güvenini kasıtlı olarak ihlal edenlerin hastanemizde yeri yoktur" ifadelerine yer verdi.



Prenses ameliyattan beri nadiren toplum içinde görülüyor ve bu da sosyal medyada onun sağlığı hakkında acımasız komplo teorilerine yol açıyor.

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