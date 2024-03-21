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Kate Middleton'ın ameliyat olduğu kliniğe 17 milyon sterlinlik ceza

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ocak ayında ameliyat olduğu kliniğe "kişisel tıbbi verilere" erişim iddiası ile soruşturma açıldı. Verilerin korunması kanununa göre 72 saate kadar bildirilmesi gereken olayın hastane yetkilileri tarafından bir haftadan uzun süre boyunca yetkililere bildirilmediği ortaya çıktı. İhmal iddialarının ardından hastane, 17 milyon sterlinlik bir ceza ihtimali ile karşı karşıya.

Kate Middleton'ın ameliyat olduğu kliniğe 17 milyon sterlinlik ceza

Galler Prensesi 'ın ameliyat olduğu özel hastanede çalışan bir hastane personelinin prensesin sağlık durumuyla ilgili belgelerin yer aldığı hastane kayıtlarına erişmeye çalıştığı iddia edilmişti.

Skandalın merkezinde yer alan özel hastanenin, prenses taburcu edildikten sonra yedi günden fazla bir süre boyunca şüpheli ihlali yetkililere bildirmediği iddia edildi.

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ÜÇ PERSONEL İNCELEME ALTINDA

Londra Kliniği'ndeki üç personel, klinikteki veri ihlali iddiaları nedeniyle soruşturma altında.

Üçlü, Kate Middleton'ın özel tıbbi bilgilerine eriştiklerinin kanıtlanması halinde mesleki yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

KLİNİK OLAYI BİR HAFTA BOYUNCA BİLDİRMEDİ

'de resmi kurallar, herhangi bir kişisel veri ihlalinin tespit edilmesinden sonraki 72 saat içinde rapor edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ancak raporlar, Kate'in 29 Ocak'ta hastaneden taburcu edilmesinin ardından ilgili kurumların bir haftadan fazla bir süre boyunca bir "ihlal raporu" almadığını gösteriyor.

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17 MİLYON STERLİNLİK CEZA

Hastane, kişisel verileri koruma kuralları kapsamında ihmalin tespit edilmesi halinde 17 milyon sterline kadar para cezasına çarptırılabilir.

Hastane yöneticileri dün yapılan açıklamada, "Hastalarımızın veya meslektaşlarımızın güvenini kasıtlı olarak ihlal edenlerin hastanemizde yeri yoktur" ifadelerine yer verdi.

Prenses ameliyattan beri nadiren toplum içinde görülüyor ve bu da sosyal medyada onun sağlığı hakkında acımasız komplo teorilerine yol açıyor.

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