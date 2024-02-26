Kayıp kömür gemisinin enkazı 120 yılın ardından bulundu

Avustralya açıklarında bir kömür gemisinin ortadan kaybolmasıyla ilgili 120 yıllık gizem, kayıp kargoları arayan ticari bir şirketin kazara okyanus tabanındaki enkaza rastlamasıyla çözüldü.



SS Nemesis isimli gemi ve Avustralyalı, İngiliz ve Kanadalı üyelerden oluşan 32 mürettebatı, 9 Temmuz 1904'te kömür yüklü olarak İngiltere'den yola çıktı. 73 metre uzunluğundaki gemi Avustralya'nın Melbourne şehrine gidecekti ama asla ulaşamadı.



En son Sidney'in güneyindeki Wollongong kasabası açıklarındaki dalgalı denizde, yine fırtınaya yakalanan başka bir gemi tarafından tehlike altında görülmüştü.



Sonraki haftalarda mürettebatın cenazeleri, geminin direksiyon simidi, kapılar ve diğer enkaz parçaları Cronulla Plajı'na vurdu.



Geminin batması o dönemde büyük bir medya fırtınası ve halkın yoğun ilgisine neden oldu ancak geminin enkazı hiçbir zaman bulunamadı.

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Sidney kıyılarındaki kayıp kargo konteynerlerini arayan uzaktan algılama şirketi "Subsea Professional Marine Services" kazara okyanus tabanındaki enkaza rastladı.



Kıyıdan 26 kilometre açıkta, su altında 160 metre derinlikte bulundu. Geminin demir batığı kumlu bir alan üzerinde dik bir şekilde duruyordu. Başı ve kıçı önemli ölçüde hasar görmüştü.



Uzmanların ilk tahmini onun SS Nemesis olduğu yönündeydi ancak gemi enkazının derinliği göz önüne alındığında kimliğini doğrulamakta zorluk yaşadılar.



SS Nemesis'in tarihi fotoğrafları ve çizimleriyle karşılaştırıldığında geminin ayırt edici özelliklerini doğrulayan su altı görüntüleri kaydedildi.

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Soruşturma aynı zamanda geminin nasıl battığını da ortaya çıkardı: Araştırmacılar, geminin motorunun güçlü fırtınaya dayanamadığını düşünüyor. Gemi, büyük bir dalga çarptığında cankurtaran botlarının konuşlandırılmasına izin veremeyecek kadar hızlı battı.



Subsea Professional Marine Services'in genel müdürü Ed Korber, ekibinin ilk arama sırasında birçok engeli aştığını söyledi.



Korber, "Kayıp mürettebat üyelerinin ailelerine bir miktar yakınlaşma sağlayacak olan bu enkazı keşfetmek mutlak bir onurdu" dedi. Enkazda yaklaşık 40 çocuğun ebeveynlerini kaybettiği kaydedildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin