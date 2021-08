KKTC kıyılarına ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs'ın Karpaz kıyısına doğru ilerlediği yönündeki haberler üzerine gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.



Tatar, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüğünü ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin de devrede olduğunu vurguladı.



KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile de konuyu ele aldıklarını ve petrol sızıntısıyla ilgili istişare içinde olduklarını belirten Tatar, denizdeki petrol sızıntısının Kıbrıs'a ulaşıp ulaşmayacağının rüzgarın durumuna bağlı olduğunu ifade etti.



Tatar, gerekenlerin yapılacağını kaydederek, "Suriye kaynaklı petrol sızıntısı konusundaki gelişmeleri yakından izliyoruz" dedi.



KRİZ MASASI KURULDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs'a doğru ilerlemesiyle ilgili Başbakanlıkta bir kriz masası kurulduğunu belirtti.



Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Saner, Suriye'den denize sızan ve Ada'ya doğru ilerleyen petrolün Türkiye ile işbirliği içinde takip edildiğini bildirdi.



Başbakan Saner, "Suriye'den denize sızan petrolle ilgili kriz masası kuruldu" dedi.



Saner, şunları kaydetti:



"Suriye'den sızan petrolün adamıza doğru ilerleyişi anavatan Türkiye ile de işbirliği içinde Başbakanlık, ilgili tüm bakanlıklarımız ve birimlerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Başbakanlık müsteşarımız direktiflerim doğrultusunda Türkiye ve ilgili tüm mercilere en üst seviyede bağlantıdadır. Ülkemizin bu sızıntıdan zarar görmemesi için gereken neyse onun yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın."

"TÜRKİYE'DEN 3 GEMİ YOLA ÇIKTI"



KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaptığı açıklamada, Suriye'den sızan yakıta karşı neler yapılabileceği konusunda tüm tedbirlerin alındığını söyledi.



Ataoğlu, teknik ekiplerin konuyla ilgili çalışmalarını anında başlattığını vurguladı.



KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile de hareket ederek Sahil Güvenlik ekiplerinin Karpaz bölgesinde konuşlandığını belirten Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi personelinin de Karpaz bölgesinde hazır bulunduğunu ve gelişmeleri takip ettiğini ifade etti.



Ataoğlu, Türkiye'den uzman bir ekibin yarın Ada'ya gelerek çalışmalara başlayacağını da kaydetti.



Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de irtibata geçtiğini ifade eden Ataoğlu, Bakan Karaismailoğlu'nun talimatı ile 3 geminin ekipmanları ile yola çıktığını ve müdahale için hazır olduklarını kaydetti.



Ataoğlu, uydu aracılığıyla takip edilen yakıtın seyrine göre uzman ekibin çok hızlı bir şekilde müdahale edeceğini vurgulayarak, gerekli işlemin profesyonel şekilde yapılacağını ifade etti.

FUAT OKTAY: GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye kaynaklı bir petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz kıyısına doğru ilerlediği yönündeki haberler üzerine gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Bir çevre felaketine fırsat vermeden elimizdeki tüm imkanları seferber ederek gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.



Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sızıntıyla ilgili olarak gün içinde süratle ilgili bakanlıklarla görüşüldüğünü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da Karpaz kıyılarında gerekli tedbirleri alacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Oktay, başta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, KKTC'li yetkililerle temas halinde olunduğunu ve Türk Büyükelçiliğinin gelişmeleri an be an izlediğini aktardı.



Sahil Güvenlik Komutanlığına ait hava ve deniz unsurlarının denizdeki kirliliğin güncel pozisyonunu belirlemek amacıyla uçuşlar gerçekleştirmesinin planlandığını kaydeden Oktay, bu şekilde kirliliğin takip edileceğini belirtti.

"HEDEF KİRLİLİĞİN AÇIK DENİZDE KONTROL ALTINA ALINMASI"



Türkiye olarak, her zaman olduğu gibi, bu konuda da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaklarını vurgulayan Oktay, şunları söyledi:



"Bir çevre felaketine fırsat vermeden elimizdeki tüm imkanları seferber ederek gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede 2 deniz aracı halihazırda Adana Ceyhan'dan uzman personel ve gerekli müdahale ekipmanı ile hareket etmiştir. Çevre Yönetimi Genel Müdürüyle birlikte bir heyet yarın sabah KKTC'ye gidiyor. Ulaştırma Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgeye sevk edebilecekleri gemileri koordine ediyorlar. Hedef kirliliğin kıyıya vurmadan açık denizde kontrol edilmesi. Bu kapsamda ilgili tüm kuruluşlar seferber olmuş durumdalar ve konuyu hassas bir şekilde takip ediyorlar. Hedef kirliliğin kıyıya vurmadan açık denizde kontrol edilmesi."



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi makamları da petrol sızıntısıyla ilgili gelişmeleri yakından izledikleri yönünde açıklamalarda bulundu.



Suriye'nin kuzeybatısında, Akdeniz kıyısında yer alan Banyas kentindeki Termal Santral'den geçen hafta başında petrol sızıntısı yaşanmıştı.