KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Lefkoşa'da Batı Nil Virüsü vakasına rastlandığı belirtilerek, virüsün insanlara en sık "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaştığı kaydedildi.



Virüsün aşı veya ilaçla tedavisinin bulunmadığı ve semptomları görülen kişilerde mide bulantısı, kusma, ishal, deride kızarıklık ve lenf bezlerinin aşırı şişmesi durumlarının yaşanabileceği aktarılan açıklamada, Bakanlığın, virüse karşı gerekli tedbirleri aldığı ve sivrisinek ilaçlamasının aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.



Açıklamada, virüs taşıyan sivrisineklerin Batı Nil Virüsü'nü insanlara ve hayvanlara bulaştırdığı, insandan insana bulaşın söz konusu olmadığı ifade edildi.

Aşısı ve tedavisi bulunmayan virüsten korunmanın çok önemli olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşlardan, sivrisinek üremesini önlemek için evlerindeki saksı altında, kap ve lastik içinde biriken suları ve süs havuzu sularını sık sık boşaltmaları istendi.

