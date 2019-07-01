İlişkili Haberler KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılan son açıklama, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan geldi.

Akıncı, "Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri" değerlendirmesinde bulundu.

Füzenin Kıbrıs'a düşmesiyle ilgili bir açıklama da KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından yapıldı.

Özersay, "Patlamanın yere çarpma öncesinde olduğu düşünülmektedir zira yerde herhangi bir çukur açılmamıştır" dedi.



Özersay, "Farklı birkaç noktaya düşen parçalar füzenin havada, çarpmadan önce patladığını doğrulamaktadır" ifadesini kullandı.

Özersay, "Kıbrıs’ta bulunan ve bu konuda bilgi sahibi olabilecek ülkelerin büyükelçileri ile temasa geçtik ve halihazırda iletişim halindeyiz" dedi.



KANADIN ÜZERİNDE RUSÇA YAZILAR VAR



Füzenin, dün gece İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısı sırasında devreye giren Suriye hava savunma sistemi tarafından ateşlendiği, 200 kilometre kateden Rus yapımı S-200 füzesinin havada infilak ettikten sonra yere düştüğü belirtiliyor.



Füzenin kanadı Taşkent'e komşu Görneç köyüne düştü. Kanadın üzerinde Rusça yazılar olduğu görülüyor.