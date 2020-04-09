Koalisyon güçleri, Yemen'de corona virüs nedeniyle ateşkes ilan etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Yemen'de perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etti.



Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, corona virüs salgını nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiklerini ve ateşkesin uzatılabileceğini belirtti.



Maliki, bu ateşkesin, Yemen hükümetinin, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in "Covid-19'un yayılmasını engellemek için" yaptığı ateşkes çağrısını kabul etme kararını desteklediğini ifade etti.



Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Maliki, "Yemen'deki kriz için en ideal olan siyasi çözümdür. Arap Koalisyonu, Yemen'deki krizin son bulması için çok çaba sarf etmiştir" dedi.



Koalisyonun Covid-19 salgını nedeniyle oluşan olağanüstü koşullar altında Yemen halkının çıkarını öncelediğine işaret eden Maliki, dün ilan edilen ateşkesin, Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'de sükunetin sağlanması ve diyalog masasına oturulması yönündeki çalışmalarının bir uzantısı olduğuna dikkati çekti.



Kalıcı ateşkes için güven ortamı oluşturma çalışmaları kapsamında, söz konusu ateşkesin BM gözetiminde uzatılabileceğini belirten Maliki, "Husilerin buna olumlu yanıt vermesini temenni ediyoruz" dedi.



Maliki, Husilerin ateşkese olumlu yanıt vermesi ve krizin taraflarının diyalog masasına oturması durumunda daimi ateşkesten söz edilebileceğini ve Yemen'de siyasi çözüme varmak için bir umut doğacağını ifade etti.

BM MEMNUNİYETLE KARŞILADI



Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin corona virüs salgını nedeniyle Yemen'de tek taraflı ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşıladı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yazılı bir açıklama yaparak ateşkes kararının barışa yönelik çabalar ve Yemen'in corona virüs salgınıyla mücadelesine yardımcı olacağını bildirdi.



Yemen hükümeti ve Husilere de derhal ateşkes çağrısı yapan Guterres, tarafların BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in kolaylaştırıcılığında müzakerelere başlaması gerektiğini vurguladı.



Griffiths de yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava, kara ve deniz operasyonlarını iki hafta durdurma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Martin Griffiths, ''Taraflar bu fırsatı değerlendirmeli, derhal bütün çatışmalara son vermeli ve kapsamlı ve sürdürülebilir barışa doğru ilerleme kaydetmeli" ifadelerini kullandı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

