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Kolbastı dansı Bulgar milliyetçileri rahatsız etti

İHA

Dünya

Bulgaristan’da Türk çocuklarının oynadığı kolbastı dansı Bulgar milliyetçilerin tepkisini çekti.

Bulgaristan'da Türklerin nüfus olarak en yoğun bulunduğu Kırcaali’ye bağlı Mestanlı ilçesindeki bir anaokulunda Türk çocuklarının oynadığı Trabzon’un kolbastı dansı koalisyon hükümetinin ortağı aşırı milliyetçi VMRO partisini rahatsız etti.

Söz konusu partinin Kırcaali teşkilatı, savcıları göreve çağırarak Türk çocuklarına ana dillerinde şarkı söyletip dans ettiren anaokulu yetkilileri hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Türk çocuklarının velileri de, Başbakan Boyko Borisov’a seslenerek, hükümet ortaklarının tutumunu gözden geçirmesini istedi.

Anaokulundan yapılan açıklamada ise, çocukların folklor programı çerçevesinde Türk danslarının yanı sıra Bulgar ve Rus dansları da yaptıklarını, VMRO partisinin amacının provokasyon olduğu vurgulandı.

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