Kolombiya'da susuzluk | Su dağıtımı karneyle yapılıyor

Kolombiya'da El Nino sıcakları kuraklığı her geçen gün tetikliyor.

On günde bir su kesintisi uygulanıyor. Hatta su dağıtımı karneyle yapılıyor.



Başkent Bogota'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle barajlardaki su, son yılların en düşük seviyesine geriledi. Bu durum ülkeyi alarma geçirdi.



Hükümet sert yaptırımlara başvuruyor. Onlardan biri 24 saatlik su kesintileri. On günde bir yapılan uygulamayla 10 milyondan fazla insan susuz kalıyor. Diğer yandan su kullanımı için karne ile dağıtımına da başlandı.



Zor zamanlar yaşıyoruz diyen Kolombiyalılar "Suya sahip olmaya alışkınız. Ama bir yandan da iyi çünkü iklime karşı özenli davranmış oluyoruz" diye konuştu.



İklime bağlı olarak yağışların azalması da barajları olumsuz yönde etkiliyor. Başkent Bogota'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 70'i,

Chingaza paramo gölünden karşılanıyor. Ancak göldeki su 1980'den bu yana en düşük seviyesinde.

"4 DAKİKA DUŞTA KALIYORUM"



Su tüketimine özen gösteren Kolombiyalı " En fazla 4 dakika duşta kalıyorum. Suyu gereksiz yere israf etmemek için çok sık çamaşır yıkamaktan kaçınıyorum" dedi.



Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkedeki su krizini çözmek için bir dizi karara imza attı. Uygulanacak yatırımlarla ülkede 30 yıl içinde nüfusun tamamının temiz suya erişiminin sağlanması hedefleniyor.