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Bu yıl Kongre üyelerini ve devlet başkanını belirlemek için 3 kez sandık başına giden Kolombiyalılar, seçim maratonunun son etabında, ülkelerindeki yolsuzlukları engelleyecek tedbirlerin alınması için düzenlenen referanduma yeterli ilgiyi göstermedi.



Ülkedeki oy sayımı ve seçimlerin bütün lojistik gerekliliklerinden sorumlu devlet organı Registraduria'nın paylaştığı sonuçlara göre, yolsuzlukluk karşıtı referanduma katılım 11 milyon 670 bin rakamında kaldı.



Referandum, yolsuzlukla mücadele için yöneltilen 7 sorunun tamamına yüzde 99 oranında "Evet" yanıtının gelmesine rağmen, ülkedeki 36 milyon seçmenin üçte birine tekabül eden 12 milyon kişilik katılıma ulaşamamasından ötürü geçerli sayılmayacak.



Kolombiya’daki Yeşiller İttifakı’na mensup bazı senatörler geçen yıl, ülkedeki yolsuzlukların önleyecek tedbirlerin kabul edilmesi amacıyla halk oylaması düzenlenmesi için Kolombiyalılardan imza toplamıştı.



Nisan ayında Kongredeki görüşmeleri tamamlanan halk oylaması, eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un onayına sunulmuş, Santos da Haziran'da verdiği onayla halk oylamasının yapılmasının önünü açmıştı.



Referandumda Kolombiyalılara, “Kongre üyelerinin ve devletin yüksek mertebeli çalışanlarının maaşlarının düşürülmesi, yolsuzluktan hüküm giyenler için ceza indirimine gidilmesi ve bu kişilerin yeniden kamuda çalışmaları, kongre üyelerinin seçilme sürelerinin üç dönemle sınırlanması ve mal varlıklarını açıklamaları, valilik ve belediyelerin bütçelerinin düzenlenmesi” gibi hususlarda 7 soru yöneltildi.



Bu arada, referandumda oy kullanmasının ardından basına açıklamalarda bulunan Devlet Başkanı Ivan Duque, demokrasinin gereğini yerine getirmek ve yolsuzlukluk karşısında olduklarını göstermek amacıyla oy kullandığını belirtti.



Halk oylamasının savunucularından, eski Senatör Claudia Lopez de sonuçlarının açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dürüst Kolombiya, yasaların ve kanunların değiştirilerek yolsuzlukla mücadelenin tam anlamıyla sürdürülmesi için Kongre'ye açık bir mesaj gönderdi." değerlendirmesinde bulundu.



