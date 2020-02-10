Kremlin: ABD'nin yaptırımları uluslararası hukuka aykırı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin uyguladığı yaptırımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Birçok ülke bundan zarar görüyor" dedi.

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Peskov, başkent Moskova'da, ABD'nin yaptırım politikasını gazetecilere değerlendirdi.

ABD'nin son zamanlarda üçüncü ülkelere ticari çıkarları doğrultusunda sıklıkla yaptırımlar uyguladığına dikkati çeken Peskov, "Bu yöntem uluslararası hukuka karşıdır. Birçok ülke bundan zarar görüyor" ifadesini kullandı.

ABD'nin yaptırım politikasına karşı olduklarını vurgulayan Peskov, Rusya'nın duruma göre ABD'nin gayrimeşru yaptırımlarına karşılık vereceğini belirtti.

Bloomberg'in ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’e yönelik Venezuela'daki faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulayacağı ileri sürülmüştü.

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