Kremlin: Fransa, Ukrayna'da savaşa dahil olmaya hazır

Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimali uzun süredir gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Fransız lider Macron, Ukrayna'ya verdiği destekte çizgisini bozmazken Kremlin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kremlin sözcüsü Peskov, Macron'un son açıklamalarının Avrupa'daki gerilimi “alevlendirdiğini” ve Fransa'nın Ukrayna'daki savaşta doğrudan bir rol oynamaya hazırlandığını gösterdiğini söyledi.

Kremlin: Fransa, Ukrayna'da savaşa dahil olmaya hazır

Kremlin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son açıklamalarının Avrupa'daki gerilimi “alevlendirdiğini” ve Fransa'nın ihtilafında doğrudan bir rol oynamaya hazırlandığını gösterdiğini söyledi.

Fransız lider 'ya verdiği destekte çizgisini bozmuyor. Macron geçtiğimiz günlerde, Mirage savaş uçaklarını savaştaki ülkeye gönderme ve Ukraynalı pilotların eğitimine yardımcı olma sözü verdi.

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"FRANSA'NIN SAVAŞ İLANI"

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada “Macron, Kiev rejimine mutlak destek veriyor ve 'nın askeri çatışmaya doğrudan katılımına hazır olduğunu ilan ediyor” dedi.

Saint Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında konuşan Peskov, “Bu açıklamaların çok ama çok kışkırtıcı olduğunu, kıtadaki gerilimi tırmandırdığını ve olumlu hiçbir şeye yol açmadığını düşünüyoruz” dedi.

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UKRAYNA'DA FRANSIZ ASKERLERİ TARTIŞMASI

Macron, diğer NATO üyelerinin isteksizliğine ve Moskova'nın öfkeli kınamalarına rağmen 'ya asker gönderme fikrini savunmaya devam ediyor.

'nın şu anda 'daki birlikleri eğiten resmi bir askeri personeli bulunmuyor ancak Kiev geçen hafta konuyla ilgili olarak Paris'le “görüşme halinde” olduğunu açıkladı.

salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya gönderilecek askerleri statüsü fark etmeksizin “meşru hedef” olarak göreceği uyarısında bulundu.

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