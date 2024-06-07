Kremlin: Fransa, Ukrayna'da savaşa dahil olmaya hazır

Kremlin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son açıklamalarının Avrupa'daki gerilimi “alevlendirdiğini” ve Fransa'nın Ukrayna ihtilafında doğrudan bir rol oynamaya hazırlandığını gösterdiğini söyledi.



Fransız lider Ukrayna'ya verdiği destekte çizgisini bozmuyor. Macron geçtiğimiz günlerde, Mirage savaş uçaklarını savaştaki ülkeye gönderme ve Ukraynalı pilotların eğitimine yardımcı olma sözü verdi.



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"FRANSA'NIN SAVAŞ İLANI"



Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada “Macron, Kiev rejimine mutlak destek veriyor ve Fransa'nın askeri çatışmaya doğrudan katılımına hazır olduğunu ilan ediyor” dedi.



Saint Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında konuşan Peskov, “Bu açıklamaların çok ama çok kışkırtıcı olduğunu, kıtadaki gerilimi tırmandırdığını ve olumlu hiçbir şeye yol açmadığını düşünüyoruz” dedi.



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UKRAYNA'DA FRANSIZ ASKERLERİ TARTIŞMASI



Macron, diğer NATO üyelerinin isteksizliğine ve Moskova'nın öfkeli kınamalarına rağmen Ukrayna'ya asker gönderme fikrini savunmaya devam ediyor.



Fransa'nın şu anda Ukrayna'daki birlikleri eğiten resmi bir askeri personeli bulunmuyor ancak Kiev geçen hafta konuyla ilgili olarak Paris'le “görüşme halinde” olduğunu açıkladı.



Rusya salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya gönderilecek askerleri statüsü fark etmeksizin “meşru hedef” olarak göreceği uyarısında bulundu.