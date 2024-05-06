Kremlin: Nükleer tatbikat, Batı'nın Ukrayna'ya asker gönderme açıklamalarına bir yanıt

Kremlin, Rusya'nın Batı tehididine karşı düzenleyeceğini duyurduğu askeri tatbikata ilişkin açıklama yaptı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Bu daha önce benzerı̇ görülmemı̇ş yenı̇ bı̇r gerı̇lı̇m sarmalı, ele alınması ı̇çı̇n özel önlemler gerekı̇yor" dedi.

"Rusya'nın taktı̇k nükleer sı̇lah tatbı̇katları, Batı'nın ukrayna'ya asker gönderme konusundakı̇ açıklamalarına bı̇r yanıt" diye ekledi.



Peskov Kremlı̇n'in, Ukrayna'nın Rusya'yı Kuzey Kore füzelerı̇nı̇ kullanmakla suçlamasına ı̇lı̇şkı̇n soruyu ise savunma bakanlığına havale ettı̇.

Öte yandan Fransız yabancı lejyonunun Ukrayna'da konuşlandığı haberlerı̇ hakkında "Ordumuz ve dı̇ğer özel servı̇slerı̇mı̇z bu bı̇lgı̇lerı̇ doğruluyor" açıklamasını yaptı.

Peskov ayrıca İngiliz Financial Times gazetesinin Rusya'nın Avrupa'da sabotaj eylemlerı̇ gerçekleştı̇rdı̇ğı̇ ı̇ddı̇asına ı̇lı̇şkı̇n makalesı̇nı̇ cı̇ddı̇yetsı̇z ve dayanaksız bulduğunu belirtti.