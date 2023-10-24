Kremlin "Putin kalp krizi geçirdi" iddialarını yalanladı

"TOPLANTILARA VE ETKİNLİKLERE BAŞKAN’IN DUBLÖRÜ KATILIYOR"



Haberde ayrıca onkoloji hastası olduğu, sağlık durumunun kötüleştiği ve sonbaharın sonuna kadar yaşama ihtimalinin düşük olduğu iddia edilen Putin’in kalp krizi geçirmesinin yakın çevresini ciddi şekilde alarma geçirdiği öne sürüldü. Haberde, “Son dönemde tüm resmi toplantılar ve etkinliklere Başkan’ın dublörü katılıyor. Akşamki olayla ilgili haberin ardından Putin'e yakın birkaç kişi, birbirleriyle temasa geçti ve Başkan'ın önümüzdeki günlerde ölmesi durumunda atılacak muhtemel adımlar konusunda Pazartesi günü istişarelerde bulunma konusunda anlaştı” ifadeleri kullanıldı.



KREMLİN İDDİALARI REDDETTİ



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise söz konusu haberin ardından yaptığı açıklamada, Putin'in sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Peskov, Putin'in iyi ve sağlıklı olduğunu belirtirken, dublör kullandığı yönündeki iddiayı ise "saçma" olarak nitelendirdi.