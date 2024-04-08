Kremlin: Türkiye ile banka ödeme sorunları üzerinde çalışıyoruz

Kremlin'den gündeme ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye ile finansal ilişkilere de değinildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya ve Türkiye'nin yaptırımlar nedeniyle banka ödemeleriyle ilgili sorunları ortadan kaldırmak üzerinde çalıştığını söyledi.



Moskova'daki basın toplantısında konuşan Peskov, şunları söyledi: "Tüm finansal konularda, bu durumdan çıkış yolu bulmak için çalışma düzeyinde temaslar sürekli olarak sürdürülüyor. Belirli sorunlar gerçekten var, ancak bu sorunların nedeninin ne olduğu açık. Bu, hem bizim hem de Türk ekonomik operatörlerinin çıkarlarına ciddi zarar veriyor."



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye olası bir ziyareti hakkında sorulan soruya cevaben, Peskov, kesin tarihlerin henüz belirlenmediğini söyledi.



En üst düzeyde temasların yapıldığını söyleyen Peskov, ziyaretin yakın gelecekte gerçekleşeceği anlayışının mevcut olduğunu belirtti.

