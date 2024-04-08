Kremlin: Japonya'daki ABD askerinin varlığı, barış anlaşmasını engelliyor

Moskova, gündeme ilişkin yeni değerlendirmeler yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Japonya'daki ABD askeri varlığının, Moskova ve Tokyo'nun bir barış anlaşması konusunda uzlaşmasını engellediğini belirtti.



Sovyetler Birliği'nin ana halefi devleti olarak Rusya ve Japonya, 2. Dünya Savaşı sırasındaki çatışmalarını resmen sonlandıran bir barış antlaşması imzalamamışlardı.



Rusya'da Kuril Adaları olarak bilinen ve Japonya'da Kuzey Toprakları olarak bilinen tartışmalı bir Pasifik adaları zinciri üzerindeki toprak anlaşmazlığı, iki ülke arasındaki ana konulardan biri olarak biliniyor.

Kremlin'in açıklamasında ayrıca, NATO'nun genişleme çabalarına da değinildi.

Açıklamada, Litvanya'da olası bir NATO üssünün gerilimi tırmandıracağı ifade edildi.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR KIŞKIRTMA"

Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralini hedef almasını da tepki gösterdi. Sözcü Dimitri Peskov, bu saldırının "Bu çok tehlikeli bir kışkırtma" dedi.

Peskov, "Bu, uzun vadede çok çok kötü negatif sonuçlara sahip olan çok tehlikeli bir uygulamadır. Maalesef, Kiev rejimi terörist faaliyetlerine devam ediyor" diye konuştu.



Rusya, dün Ukrayna'nın Rus güçleri tarafından kontrol edilen Zaporijya nükleer santraline üç kez saldırdığını açıkladı ve Batı'nın bu saldırıya yanıt vermesini talep etti. Ancak Kiev, saldırılarla ilgisi olmadığını bildirdi.