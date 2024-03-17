Rusya'da seçim: Dünya Putin'i protesto ediyor
Rusya'da üç gündür devam eden başkanlık seçimleri son gününü tamamlarken, yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılan Vladimir Putin'e yönelik protestolar dünya başkentlerinde sürüyor. Hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya da Berlin'deki Putin karşıtı protestolarda görüntülendi.
ALMANLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, Almanya'nın Berlin kentindeki Rus büyükelçiliği önünde oy kullanmak için sıraya giren diğer kişilerle birlikte protestoya katıldı.