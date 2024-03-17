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Rusya'da seçim: Dünya Putin'i protesto ediyor

Rusya'da üç gündür devam eden başkanlık seçimleri son gününü tamamlarken, yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılan Vladimir Putin'e yönelik protestolar dünya başkentlerinde sürüyor. Hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya da Berlin'deki Putin karşıtı protestolarda görüntülendi.

Rusya'da seçim: Dünya Putin'i protesto ediyor - 1

ALMANLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, Almanya'nın Berlin kentindeki Rus büyükelçiliği önünde oy kullanmak için sıraya giren diğer kişilerle birlikte protestoya katıldı.

VİDEO: Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerinde kaos

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'da seçim: Dünya Putin'i protesto ediyor - 2

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, Rusların oy vermek için sıraya girdiği Berlin'de sırada bekleyen Navalnaya'nın fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Rusya'da seçim: Dünya Putin'i protesto ediyor - 3

Merhum muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin destekçileri, "Putin'e Karşı Öğlen" protestosu için öğle saatlerinde Rusya'daki ve Rusya dışındaki oy verme merkezlerinde toplandı.

Dünyanın dört bir yanındaki Rus büyükelçiliklerinin önünde Putin'in yeniden seçilmesine karşı protestolar düzenleniyor.

Almanya'da da insanlar Başkan Vladimir Putin'in yeniden seçilmesini protesto ediyor.

Rusya'da seçim: Dünya Putin'i protesto ediyor - 4

Öfkeli kalabalık, ellerinde "Başkan olarak bir katil mi? Hayır teşekkürler" yazan pankartlarla görüntülendi.

Rusya'da seçim: Dünya Putin'i protesto ediyor - 5

FRANSA

Fransa'da da Putin'in diktatörlüğünü savunan gruplar seçimin son gününde sokaklara döküldü.

Rusya'da seçim: Dünya Putin'i protesto ediyor - 6

"STOP PUTLER"

Putin'i Hitler'e benzer şekilde tasvir eden ve Ukrayna bayrağının üzerine Hitler bıyıklı bir Putin resmedilmiş pankart protestoya damga vurdu.

Rusya'da seçim: Dünya Putin'i protesto ediyor - 7

Henüz seçimler başlamadan sonucunun belli olmasına gönderme yapan ve üzerinde "Her şey sona erdi" yazan pankartlar da dikkat çekti.

Rusya'da seçim: Dünya Putin'i protesto ediyor - 8

İNGİLTERE

İngiltere'nin başkenti Londra'da da Putin karşıtı protestolar gerçekleştirildi.

Halk ellerinde "Putin bir seri katil" yazan pankartlar taşıdı.

Rusya'da seçim: Dünya Putin'i protesto ediyor - 9

"Putinsiz Rusya" yazan ve Putin'in üzerine çizgi çekilen bir pankart dikkat çekti.

Rusya'da seçim: Dünya Putin'i protesto ediyor - 10

FİNLANDİYA

Finlandiya'da yaşayan Ruslar oy vermek için Helsinki'deki Rus büyükelçiliğinde toplanırken, protestocular üzerinde Vladimir Putin'in üzeri çizili resminin bulunduğu bir pankart taşıyor.

Rusya'da seçim: Dünya Putin'i protesto ediyor - 11

Pankartta ise, "Ne o gerçek bir başkan ne de bu gerçek bir seçim" yazdığı görünüyor.

Rusya'da seçim: Dünya Putin'i protesto ediyor - 12

LETONYA

Protestocular Letonya'nın Riga kentinde düzenlenen bir protesto sırasında "Seçimleri bize geri verin" yazılı bir pankart taşıdı.

Rusya'da seçim: Dünya Putin'i protesto ediyor - 13

NAVALNİ UNUTULMADI

Letonya'da oy kullanan protestocular Navalni'yi de unutmadı. Protestoda Navalni'nin resimlerinin olduğu ve üzerinde "Geri döneceğim" yazan pankartlar dikkat çekti.

Rusya'da seçim: Dünya Putin'i protesto ediyor - 14

"Putin'i durdurmak = Savaşı durdurmak" yazılı bir pankart.

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